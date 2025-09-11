«Ем булочки и сладкое и не получал серьезных травм»: защитник команды Карпина рассказал о питании

Защитник московского «Динамо» бразилец Бителло, только что переподписавший контракт с клубом, в комментарии для Legalbet рассказал, как изменился режим питания в клубе после прихода на пост главного тренера Валерия Карпина, славящегося своим строгим отношением к этому аспекту.

«В плане питания действительно произошли серьезные изменения, если сравнивать с тем, что было раньше. Такой подход помогает, но в любом случае самое главное — что происходит на поле. Может же быть такое, что у тебя хороший рацион, но нет результатов. Все компоненты подготовки нужно совмещать. Еще два сезона назад каждый игрок кушал, что хотел. Не было никакого жесткого контроля за этим», — подчеркнул Бителло.

При этом бразильский футболист отметил, что, хотя правильное питание и помогает команде, каждый футболист индивидуален и требует собственного подхода. Сам Бителло заявил, что может употребить в пищу любой продукт, который пожелает, включая булочки и сладкое, но все равно контролирует свое питание, из-за чего у него никогда в карьере не было серьезных травм.

«Динамо» под руководством Карпина в текущем сезоне набрало восемь очков после семи проведенных туров и занимает девятое место в турнирной таблице. В восьмом туре бело-голубые примут в столичном дерби московский «Спартак».

Ранее экс-директор «Спартака» поддержал Смолова.