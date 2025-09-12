«Может, даже смогу играть за сборную»: бразилец из «Динамо» о гражданстве РФ

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло признался, что не исключает возможности получить гражданство Российской Федерации. Его слова приводит Legalbet.

«Если такая возможность появится, то я обсужу это со своей семьей. Поэтому если все будет хорошо, и я продолжу чувствовать себя здесь комфортно, то почему бы и не получить гражданство РФ? Может быть, я даже смогу играть за сборную России», — заявил он.

11 сентября Бителло продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение с 25‑летним полузащитником рассчитано до 2031 года.

Футболист перешел в состав московского клуба в 2023 году, до этого он выступал за бразильский «Гремио». В прошлом сезоне Бителло сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и 13 результативных передач.

«Динамо» под руководством Карпина в текущем сезоне набрало восемь очков после семи проведенных туров и занимает девятое место в турнирной таблице. В восьмом туре бело-голубые примут в столичном дерби московский «Спартак». Поединок состоится 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

Ранее Бителло рассказал, как изменился режим питания в клубе после прихода Карпина в клуб.