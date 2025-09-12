На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшая баскетболистка «Динамо» скончалась в 30 лет из-за рака

Бывшая баскетболистка московского «Динамо» Мангакайя умерла в возрасте 30 лет
Rich Barnes/Getty Images

Бывшая защитница московского «Динамо» и сборной Австралии по баскетболу Тиана Мангакайя скончалась в возрасте 30 лет в результате онкологического заболевания. Об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Австралии.

«Мы глубоко опечалены известием о кончине Тианы Мангакайи. Тиана вдохновила нас всех своим мужеством и стойкостью во время борьбы с раком», — указано в заявлении.

В 2019 году медики диагностировали спортсменке рак молочной железы. Мангакайя прошла курс химиотерапии, двойную мастэктомию и реконструктивную операцию, после чего заболевание отпустило, и она смогла вернуться в спорт. В 2023 году заболевание обострилось, что вынудило спортсменку оставить карьеру.

В апреле 2025 года она объявила о своем возвращении. Однако уже 4 сентября сообщила, что вновь вынуждена оставить спорт из-за резкого ухудшения здоровья. Она скончалась через неделю после этого.

За московский клуб Мангакайя выступала уже после того, как узнала о заболевании, в сезоне-2021/22. В 2021 году она вместе со сборной Австралии завоевала бронзовые награды на Кубке Азии.

Ранее скончался российский олимпийский чемпион 1996 года по тяжелой атлетике.

Летние виды спорта
