Скончался российский олимпийский чемпион 1996 года по тяжелой атлетике

Олимпийский чемпион 1996 года по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин скончался на 54-м году жизни, сообщает ТАСС.

Причина смерти спортсмена на данный момент остается неизвестной.

«Федерация тяжелой атлетики России выражает соболезнования родным и близким Андрея Ивановича. Скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

Чемеркин — чемпион Олимпиады-1996 и бронзовый призер Олимпиады-2000. На его счету четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира, а также восемь мировых рекордов в весовой категории свыше 108 кг.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

