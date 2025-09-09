В Непал, охваченный протестами, вылетит группа российских альпинистов

В Непале, где проходят массовые акции протеста, находится большое количество российских альпинистов, скоро в страну прилетит еще одна группа. Об этом в комментарии ТАСС сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

«В Непале находится много российских альпинистов, и из Дубая в ближайшее время вылетает в Непал наша команда спортивных альпинистов из Ростова-на-Дону для восхождения. Они прилетят в столицу, потом отправятся в горы. Насколько знаю, там уже все затихает. Поэтому не переживаем за безопасность», — подчеркнул он.

На территории Непала расположена высочайшая горная система мира — Гималаи. Ее главной вершиной является Эверест.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Участники акции проникли в резиденцию президента Непала и подожгли ее. Пострадала и частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.

Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей, в том числе Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), WhatsApp (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). 9 сентября власти страны отменили эти ограничения.

