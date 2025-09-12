На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Меня не удивило»: дочь Халка Хогана о том, что ее лишили наследства

Дочь Халка Хогана заявила, что не удивлена решением отца лишить ее наследства
Ron Sachs/CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

Брук Хоган, дочь прославленного американского рестлера Халка Хогана, заявила, что ее не удивляет факт невключения ее имени в наследство. Об этом она рассказала TMZ.

«Его решение меня не удивило. Это то, о чем я просила, и я остаюсь верна своему решению без каких-либо сожалений. Мой отец знает, что я трудолюбива, и я долгое-долго обходилась без его денег», — заявила она.

О том, что рестлер не включил дочь в завещание, стало известно 11 сентября. По информации СМИ, Брук сама просила исключить ее из завещания отца в 2023 году.

Хогана не стало 24 июля. Операторы служб экстренного реагирования сообщили журналистам, что у Хогана произошла остановка сердца. Очевидцы уточнили, что у дома артиста дежурили несколько полицейских машин и карет скорой помощи. Тело Халка Хогана вынесли на носилках.

Несколько недель назад жена Хогана Скай опровергла слухи о том, что он находится в коме, заявив, что его сердце в хорошем состоянии после операции. Тогда же в СМИ появилась информация о том, что артист страдает от осложнений после операции на шее, которую перенес в мае.

Халк Хоган был одним из популяризаторов рестлинга, благодаря ему, подчеркивает издание, этот вид спорта стали смотреть всей семьей. В кино начал сниматься в 1982 году, сыграв в эпизодическую роль в фильме «Рокки 3».

Ранее появилась информация, что супруга Халка Хогана подаст в суд из-за врачебной халатности.

