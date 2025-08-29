Вдова Халка Хогана подаст в суд из-за врачебной халатности

Вдова Халка Хогана Скай Дейли пригрозила судом врачам, оперировавшим рестлера. Об этом сообщает TMZ.

По мнению Дейли, во время операции на шее медики допустили врачебную халатность, которая привела к кончине 71-летнего спортсмена и актера.

Халк Хоган перенес операцию на шее в мае. По мнению женщины, диафрагмальный нерв Хогана, отвечающий за дыхание, якобы был поврежден во время этой процедуры.

24 июля Скай Дейли позвонила в службу спасения и заявила, что ее муж не дышит. Как утверждают источники издания, у 71-летнего Халка не было внезапного сердечного приступа, а просто остановилось дыхание. Врач, присутствовавший в доме Халка в день его кончины, сообщил полиции о предполагаемом повреждении диафрагмального нерва.

Скай Дейли после этого распорядилась провести частное вскрытие в рамках расследования возможной врачебной ошибки.

Халк Хоган был одним из популяризаторов рестлинга, благодаря ему, пишут СМИ, этот вид спорта стал семейным развлечением. В кино начал сниматься в 1982 году, сыграв в эпизодическую роль в фильме «Рокки 3».

Ранее на прощании с Хоганом гость сфотографировал облака в виде силуэта рестлера.