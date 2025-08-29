На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вдова Халка Хогана подаст в суд из-за врачебной халатности

Вдова Хогана пригрозила судом врачам, оперировавшим рестлера
true
true
true
close
hulkhogan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вдова Халка Хогана Скай Дейли пригрозила судом врачам, оперировавшим рестлера. Об этом сообщает TMZ.

По мнению Дейли, во время операции на шее медики допустили врачебную халатность, которая привела к кончине 71-летнего спортсмена и актера.

Халк Хоган перенес операцию на шее в мае. По мнению женщины, диафрагмальный нерв Хогана, отвечающий за дыхание, якобы был поврежден во время этой процедуры.

24 июля Скай Дейли позвонила в службу спасения и заявила, что ее муж не дышит. Как утверждают источники издания, у 71-летнего Халка не было внезапного сердечного приступа, а просто остановилось дыхание. Врач, присутствовавший в доме Халка в день его кончины, сообщил полиции о предполагаемом повреждении диафрагмального нерва.

Скай Дейли после этого распорядилась провести частное вскрытие в рамках расследования возможной врачебной ошибки.

Халк Хоган был одним из популяризаторов рестлинга, благодаря ему, пишут СМИ, этот вид спорта стал семейным развлечением. В кино начал сниматься в 1982 году, сыграв в эпизодическую роль в фильме «Рокки 3».

Ранее на прощании с Хоганом гость сфотографировал облака в виде силуэта рестлера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами