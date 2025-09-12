На Эльбрусе оборвалась канатная дорога, есть погибшие

Канатная дорога оборвалась на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, два человека погибли. О произошедшем рассказал глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале.

«Спасатели работают на месте происшествия, осуществляется эвакуация тел погибших. На настоящий момент информации о пострадавших нет. Предварительно причина аварии — сход троса с ролика одной из опор. Все обстоятельства случившегося будут установлены соответствующими органами», — сообщил Коков, выразил соболезнования семьям погибших.

Современная гондольная канатная дорога с 3 по 24 сентября находится на ремонте перед сезоном.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее (в иных случаях высочайшей вершиной Европы считается альпийская гора Монблан). Эльбрус включен в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». За счет хорошо развитой транспортной и сопутствующей инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к нему районы очень популярны в рекреационном, спортивном, туристическом и альпинистском плане.

