Карпин призвал не заниматься самообманом

Карпин призвал не самообманываться и не верить в быстрое возвращение России

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин в интервью «Чемпионату» заявил, что не думает о сроках возвращения сборной России на международные турниры.

По его словам, давать оценку потенциальному сроку, когда российские футболисты вновь примут участие в официальных матчах, абсурдно.

«Не вижу смысла заниматься самообманом, тем более в ситуации, где от меня ничего не зависит. Но вернуться в официальные матчи, очевидно, мы все в сборной и я, в частности, очень хотим», — заявил Карпин.

«Динамо» под руководством Карпина в текущем сезоне набрало восемь очков после семи проведенных туров и занимает девятое место в турнирной таблице. В восьмом туре бело-голубые примут в столичном дерби московский «Спартак». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

