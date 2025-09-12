На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер бывший начальник и генеральный менеджер «Спартака» Хаджи

На 80-м году жизни умер бывший начальник и генеральный менеджер «Спартака» Хаджи
ФК «Спартак»

Многолетний начальник и бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи скончался в Москве 11 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

Хаджи было 79 лет. В клубе он начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился в ней вплоть до конца 2008-го, в последние годы — генеральным менеджером. С 2022 года Хаджи был членом Комитета ветеранов «Спартака».

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении клуба.

«Спартак» во время международной паузы провел товарищеский матч против белорусской команды «МЛ-Витебск». Игра состоялась в понедельник, 8 сентября, и завершилась со счетом 5:0 в пользу москвичей.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые после семи туров набрали 11 очков. Команда идет на шестой строчке в турнирной таблице, на пять баллов отставая от лидирующего «Краснодара». В следующем туре москвичи сыграют в гостях со столичным «Динамо», игра состоится в субботу, 13 сентября.

Ранее фотограф «Спартака» Александр Ступников умер на 41-м году жизни.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
