Карпин заявил, что попадает в прострацию из-за «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин в интервью «Чемпионату» заявил, что временами впадает в прострацию из-за негативных результатов команды.

По его словам, при этом выход из этой ситуации случается быстро.

«Не знаю, как это смотрится со стороны, но да, справляюсь. Минуты прострации — да. Когда все сделали верно, а выхлопа нет. Но это проходит через час. Уже говорил как-то, что могу и завтра уйти [в отставку]. Допустим, меня уволят завтра — ну и? Ну, так и вас завтра уволить могут», — заявил Карпин.

«Динамо» под руководством Карпина в текущем сезоне набрало восемь очков после семи проведенных туров и занимает девятое место в турнирной таблице. В восьмом туре бело-голубые примут в столичном дерби московский «Спартак». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

