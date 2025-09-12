Карпин ответил на вопрос об отставке из «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин в интервью «Чемпионату» заявил, что готов к возможной отставке.

По его словам, любой тренер, подписывающий контракт с любым клубом, всегда готов к тому, что может быть уволен.

«Как к отставке можно отнестись? Что мне, сказать, что не уйду? Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке, так что это может произойти когда угодно. Все от результата зависит», — заявил Карпин.

«Динамо» под руководством Карпина в текущем сезоне набрало восемь очков после семи проведенных туров и занимает девятое место в турнирной таблице. В восьмом туре бело-голубые примут в столичном дерби московский «Спартак». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал экс-футболиста «Спартака».