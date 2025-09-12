ЦСКА подписал экс-футболиста «Спартака»

Московский ЦСКА подписал контракт с футболистом песчанокопской «Чайки» Глебом Пополитовым. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих на своем официальном сайте.

Трудовое соглашение с воспитанником столичного ЦСКА армейцы заключили до конца сезона-2027/28. В новой команде Пополитов будет играть под 30-м номером.

В нынешнем сезоне Первой лиги Пополитов провел девять матчей и забил два мяча.

В матче седьмого тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли счет на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Краснодар» после этого поединка продолжает возглавлять турнирную таблицу национального первенства, набрав 16 очков. ЦСКА расположился на позицию ниже, имея в активе на один балл меньше.

Ранее Федор Смолов сделал заявление о завершении карьеры.