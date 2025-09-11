На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СКА одержал первую победу в сезоне

СКА обыграл «Трактор» и одержал первую победу в новом сезоне КХЛ
Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский СКА обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:2. В составе петербургской команды голами отметились Матвей Короткий, Марат Хайруллин, Матвей Поляков, Бреннан Менелл и Сергей Плотников. За челябинскую команду шайбы забросили Пьеррик Дюбе и Александр Кадейкин.

Для СКА эта победа стала первой в текущем регулярном чемпионате. До этого петербургский клуб проиграл «Шанхайским драконам» и уступил в овертайме «Торпедо». «Трактор» проиграл третий матч из четырех проведенных.

В следующем поединке СКА сразится с «Ладой» в Санкт-Петербурге 14 сентября. Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Челябинская команда на выезде в тот же день сыграет с «Сочи». Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 мск.

В прошлом сезоне Кубок Гагарина завоевал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда обыграла челябинский «Трактор» 4-1 и впервые в истории стала победителем КХЛ.

Хоккей. КХЛ
