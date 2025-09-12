На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда сборной России удивился ужасной форме «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист Пименов назвал «Манчестер Юнайтед» несерьезной командой
Павел Кашаев/Global Look Press

Бывший нападающий сборной России, московских «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов заявил, что его удивляет плохое состояние «Манчестер Юнайтед», который на своем поле проиграл клубу из четвертого дивизиона Англии — «Гримсби Таун» — и вылетел из Кубка английской лиги. Слова Пименова приводит odds.ru.

«Манчестер Юнайтед» вообще выглядит слабо: они проигрывают уже команде из четвертой лиги. Это удивляет. Да, «Юнайтед» на эмоциях может что-то забрать, но это нестабильная игра несерьезной команды. Из флагмана европейского футбола он превратился в середняка», — сказал Пименов.

Экс-футболист сборной России предположил, что в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» проиграет «Манчестер Сити».

«Мы видим, что у «Сити» тоже не все гладко, но при этом у команды есть свой почерк. Эрлинг Холанд и компания выглядят мощнее. Я думаю, будет голевая перестрелка, и команды забьют больше трех голов, но «Сити» выиграет. И давайте накал страстей ждать, а значит, красная карточка будет показана», — предположил Пименов.

Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 14 сентября, и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее легенда сборной России предсказал итог сражения двух «величайших команд» Италии.

