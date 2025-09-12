На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда сборной России предсказал итог сражения двух «величайших команд» Италии

Экс-футболист Пименов заявил, что «Ювентус» не проиграет «Интеру» в матче Серии А
Павел Кашаев/Global Look Press

Бывший нападающий сборной России и московских «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов заявил, что «Ювентус» и «Интер» покажут напряженную, «вязкую» борьбу в матче третьего тура Серии А. Слова Пименова приводит odds.ru.

«Две величайшие команды — не побоюсь этого слова — встречаются в третьем туре. Если соперник играет против «Интера» жестко и хорошо физически готов, то у «нерадзурри» возникают проблемы в обороне. Что касается «Ювентуса», то он играет от обороны, немного забивает, но при этом заканчивает матчи всухую (в двух предыдущих встречах туринцы обыграли «Парму» со счетом 2:0 и «Дженоа» — 1:0. — «Газета.Ru»).

Из этого мы можем предположить, что будет вязкая игра. Я думаю, что команды обменяются забитыми мячами, и в матче будет забито не больше трех голов», — сказал Пименов.

Также экс-футболист сборной России предположил, что 25-летний нападающий «Ювентуса» Душан Влахович отличится забитым мячом.

«Думаю, что «Ювентус» не проиграет, потому что он уже две игры подряд не уступает соперникам. И, возможно, на замену выйдет Влахович, который забьет гол», — сказал Пименов.

Матч «Ювентус» — «Интер» состоится в субботу, 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Футбол. Чемпионат Италии
