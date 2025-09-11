На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Смолов сделал заявление о завершении карьеры

Нападающий Смолов высказался о возможном завершении карьеры
true
true
true
close
Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов раскрыл, при каком условии завершит карьеру. Его слова приводит Sport24.

«Если сейчас трансферное окно закроется и я не получу никаких конкретных предложений, которые устроят меня и мою семью, то я закончу. <...> Пока не очень устраивают варианты [с заграничными клубами]. Были и варианты из еврокубков», — заявил он.

На сегодняшний момент футболист выступает за медийную команду Broke Boys. 11 сентября «Броуки» в третьем туре Пети регионов Кубка России одолели со счетом 2:0 клуб «Леон Сатурн». Для Смолова этот матч стал первым после заведения на него уголовного дела.

Информация о том, что на Смолова завели уголовное дело после драки в московском ресторане «Кофемания», появилась 10 сентября. Сообщается, что ему грозит до трех лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В настоящий момент 35-летний нападающий находится без клуба. Его контракт с «Краснодаром» истек по завершении сезона-2024/25, и руководство клуба приняло решение не продлевать его.

Ранее Смолов догнал Андрея Аршавина в списке лучших бомбардиров российского футбола.

