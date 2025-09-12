«Во Франции был ужасный расизм»: чемпион сбежал из Европы

Член сборной США по скейтбордингу Джулиан Аглиарди рассказал в интервью «Газете.Ru», что столкнулся с расизмом, когда пытался выступать за сборную Франции.

Отец спортсмена является французом, поэтому изначально скейтбордист планировал представлять эту страну на международных соревнованиях.

«Я пытался выступать за Францию — и это был полный кошмар, — рассказал спортсмен. — Я поехал в Париж на турнир Far'n High и был самым младшим в сборной Франции. В итоге я оказался единственным, кто прошел в финал. Тогда тренер сказал мне: «Команда очень расстроена своим выступлением, поэтому мы покидаем турнир. Если ты хочешь кататься в финале — катайся, но тогда ты будешь исключен из сборной». Ну, я откатал финал…»

Аглиарди отсоединили от сборной Франции. Спортсмен считает, что это решение было связано в том числе и с расизмом. Мать Джулиана — американка, а бабушка — китаянка. По словам Аглиарди, в сборной ему припоминали, что он не является чистым французом.

«В сборной Франции был ужасный расизм. Некоторые говорили, что я только «наполовину француз». В итоге тренер не дал мне поучаствовать в нужном количестве квалификационных турниров, чтобы попасть на Олимпиаду. Тогда я попросил Международный олимпийский комитет открепить меня от сборной Франции и перешел в сборную США», — рассказал спортсмен.

Аглиарди планирует представлять американскую сборную на домашних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.

