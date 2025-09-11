«Почему такой шум?» Ветеран «Зенита» о матче России и США

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров заявил, что спокойно отнесся к новость про возможное проведение товарищеского матча между сборными России и США по футболу. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«А почему шум такой идет? Не лучше сыграть с Германией, например, или Францией. У США разве такая команда сильная, что ли? Политический момент? Матч со странами, которые я перечислил, тоже может иметь политический момент. Достаточно неплохо было бы с ними сыграть. Так говорят про матч с США, как будто это решает все вопросы», — отметил он.

О том, что Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможности организации товарищеского матча между российской и американской командами, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом дата и место проведения возможной встречи пока неизвестны.

Сборные России и США играли между собой пять раз, при этом американцы не выигрывали ни разу. В истории их противостояния зафиксировано три ничьих и две победы российских футболистов. Их последняя встреча состоялась в ноябре 2012 года в Краснодаре и завершилась со счетом 2:2.

С 2022 года сборная России и российские клубы проводят только товарищеские матчи.

Ранее матч между Россией и США назвали хорошей разрядкой международной напряженности.