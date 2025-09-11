На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам погиб в пожаре

Погиб четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев
true
true
true
close
Майстерман Семен/Фотохроника ТАСС

Мастер спорта международного класса, четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев погиб в пожаре во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на региональные службы.

Указано, что огонь вспыхнул в деревне Ненимяки около полуночи на 10 сентября. Пожар охватил шесть гаражей и распространился на площади более 300 кв. м.

Сокареву было 68 лет.

Лыжник в своей карьере четыре раза подряд — с 1981 по 1984 год — выигрывал гонку на 70 километров, которая проходила в рамках чемпионата СССР. Этот результат остается уникальным достижением в истории отечественного лыжного спорта, повторить подобное не удалось еще ни одному лыжнику. На счету Сокарева также два победы на марафоне «Праздник Севера». В своей карьере лыжник также выигрывал бронзовую награду чемпионата СССР на дистанции в 15 километров и аналогичную медаль на одном из этапов Кубка мира.

Ранее на Урале 14-летний подросток умер во время тренировки по хоккею.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами