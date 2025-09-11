«Зависит от головы»: олимпийская чемпионка о возвращении Трусовой

Олимпийская чемпионка и призер Игр в танцах на льду Наталья Бестемьянова призналась, что не верит в возвращение российской фигуристки Александры Игнатовой (в девичестве Трусова) в профессиональный спорт. Ее слова приводит Sport24.

«Ей нужно будет восстанавливать четверные, а, думаю, этого она не захочет. Трусовой будет непросто в плане конкуренции. Тут же все зависит не от физических данных, а от головы. Все наши победы от наших мыслей. Но я не знаю, какие у нее мысли. Так что я пока не могу представить Трусову в соревновательном режиме», — отметила Бестемьянова.

Спортсменка родила сына 6 августа. Мальчика назвали Михаилом.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусова назвала самую большую сложность после родов.