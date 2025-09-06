Трусова назвала самую большую сложность после родов

Серебряная призерка Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) в своем Telegram-канале назвала самую большую сложность, с которой столкнулась после рождения сына.

«Самой большой сложностью в родительстве оказался сон. Проблему коликов мы почти решили, но Миша оказался изобретательным – теперь он хочет спать только на руках», — рассказала она.

Спортсменка родила сына 6 августа. Мальчика назвали Михаилом.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Трусова на видео показала прыжки спустя месяц после родов.