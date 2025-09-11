Медийный клуб «Амкал» вышел в следующий раунд Кубка России

Медийный клуб «Амкал» одержал победу над «Салют Белгород» в третьем раунде Пути регионов Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Зоркий» в Красногорске», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл белгородский клуб, на 31-й минуте отличился Николай Бояркин. «Амкал» сравнял на 44-й минуте, гол оформил Давид Папикян. Победный мяч для медийной команды забил Леон Сабуа, который отличился с передачи Данилы Ежкова на 75-й минуте.

С 85-й минуты белгородская команда осталась в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Александр Крикуненко.

С первых минут матча в составе «Амкала» на поле появился 70-летний бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев. Он отыграл в позиции нападающего 23 минуты, результативными действиями не отличился, но совершил два фола и стал самым возрастным игроком в истории российского футбола.

11 сентября в Кубке России сыграет еще один медийный клуб — «Broke Boys». Команда встретится с клубом «Леон Сатурн», встреча стартует в 19:30 мск.

Ранее Медведев оценил свой дебют за «Амкал».