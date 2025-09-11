На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Халк Хоган лишил дочь наследства

Рестлер Халк Хоган лишил свою дочь Брук наследства
Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прославленный американский рестлер Халк Хоган лишил свою дочь Брук наследства, она не указана бенефициаром его имущества. Об этом пишет издание Page Six.

Сын Хогана, Ник Хоган, подал в суд документы, чтобы его назвали сопредставителем по наследству своего отца вместе с человеком по имени Терри Маккой. Суд удовлетворил ходатайство.

Согласно словам Хогана-младшего, его отец составил завещание в 2016 году и вносил в него изменения в 2017, 2021, 2022 и июле 2023 года. Всего рестлер оставил криптовалюту на сумму $200 тыс., личное имущество и интеллектуальную собственность на сумму $799 тыс., право на публичность стоимостью $4 млн и неизвестную сумму для возможного иска о врачебной халатности.

Хогана не стало 24 июля. Операторы служб экстренного реагирования сообщили журналистам, что у Хогана произошла остановка сердца. Очевидцы уточнили, что у дома артиста дежурили несколько полицейских машин и карет скорой помощи. Тело Халка Хогана вынесли на носилках.

Несколько недель назад жена Хогана Скай опровергла слухи о том, что он находится в коме, заявив, что его сердце в хорошем состоянии после операции. Тогда же в СМИ появилась информация о том, что артист страдает от осложнений после операции на шее, которую перенес в мае.

Халк Хоган был одним из популяризаторов рестлинга, благодаря ему, подчеркивает издание, этот вид спорта стали смотреть всей семьей. В кино начал сниматься в 1982 году, сыграв в эпизодическую роль в фильме «Рокки 3».

Ранее появилась информация, что супруга Халка Хогана подаст в суд из-за врачебной халатности.

