Халк Хоган лишил дочь наследства

Прославленный американский рестлер Халк Хоган лишил свою дочь Брук наследства, она не указана бенефициаром его имущества. Об этом пишет издание Page Six.

Сын Хогана, Ник Хоган, подал в суд документы, чтобы его назвали сопредставителем по наследству своего отца вместе с человеком по имени Терри Маккой. Суд удовлетворил ходатайство.

Согласно словам Хогана-младшего, его отец составил завещание в 2016 году и вносил в него изменения в 2017, 2021, 2022 и июле 2023 года. Всего рестлер оставил криптовалюту на сумму $200 тыс., личное имущество и интеллектуальную собственность на сумму $799 тыс., право на публичность стоимостью $4 млн и неизвестную сумму для возможного иска о врачебной халатности.

Хогана не стало 24 июля. Операторы служб экстренного реагирования сообщили журналистам, что у Хогана произошла остановка сердца. Очевидцы уточнили, что у дома артиста дежурили несколько полицейских машин и карет скорой помощи. Тело Халка Хогана вынесли на носилках.

Несколько недель назад жена Хогана Скай опровергла слухи о том, что он находится в коме, заявив, что его сердце в хорошем состоянии после операции. Тогда же в СМИ появилась информация о том, что артист страдает от осложнений после операции на шее, которую перенес в мае.

Халк Хоган был одним из популяризаторов рестлинга, благодаря ему, подчеркивает издание, этот вид спорта стали смотреть всей семьей. В кино начал сниматься в 1982 году, сыграв в эпизодическую роль в фильме «Рокки 3».

Ранее появилась информация, что супруга Халка Хогана подаст в суд из-за врачебной халатности.