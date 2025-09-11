На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чемпионка России рассказала о серьезном заболевании

Чемпионка России по прыжкам с шестом Кнороз заявила о серьезном заболевании
Григорий Сысоев/РИА Новости

Чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз, которая досрочно завершила сезон из-за проблем со здоровьем, поделилась, что врачи поставили ей диагноз «доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение» (ДППГ). Об этом она рассказала в интервью Forbes.ru.

«Простым языком — это головокружения, которые могут произойти в случайный момент и сопровождаются тошнотой и рвотой. От этого нет медикаментозного лечения, надо просто лежать и делать специальные упражнения, которые должны вернуть в работу твой вестибулярный аппарат», — поделилась она.

Спортсменка призналась, что ей было трудно встать с кровати, а до туалета она была вынуждена добираться на четвереньках. Она отметила, что подозревала у себя инсульт.

На чемпионате России в Казани 26-летняя Кнороз победила с личным рекордом — 4,86 м. В статусе чемпионки она установила планку на 4,92 м, но эта высота ей не покорилась.

В рейтинге лучших результатов сезона в мире Кнороз расположилась на втором месте. Первую строчку занимает Аманда Молл из США с прыжком на 4,91 м. Кнороз — обладательница звания мастера спорта международного класса (2017).

Ранее Кнороз раскрыла, почему не смогла показать лучший результат в мире.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
