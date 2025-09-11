На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Следит, молодец»: Трамп поздравил Лукашенко с успехом белорусской теннисистки

Трамп поздравил Лукашенко с победой Соболенко на US Open
Robert Deutsch-Imagn Images/Reuters

Президент США Дональд Трамп направил поздравление белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Как сообщает БЕЛТА, в нем американский лидер выразил восхищение победой теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США.

Письмо от Трампа зачитал представитель главы Белого дома Джон Коул, прибывший в Минск с официальным визитом.

«Признаем великолепную победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна. И мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями», — говорится в письме.

Лукашенко одобрительно отреагировал на эти слова.

«Следит, молодец!» — отметил он.

Белоруска в финале американского турнира Большого шлема одержала верх над хозяйкой корта, теннисисткой с российскими корнями Амандой Анисимовой. Арина выиграла в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Спортсменки встретились в 10-й раз. Отметим, что Анисимова сохраняет преимущество по личным встречам. 6-4.

Соболенко стала второй спортсменкой после Серены Уильямс, сумевшей защитить титул на US Open в женском одиночном разряде.

Ранее Соболенко пришла со спиртным на победную пресс-конференцию US Open — 2025.

