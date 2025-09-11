В «Динамо» рассказали, сыграет ли лидер команды со «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, восстановившийся после повреждения передней крестообразной связки колена, должен выйти на поле в матче 8 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом «Матч ТВ» заявил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

«План такой, да. Это больше вопросы к тренерскому штабу. Со «Спартаком» он обычно хорошо выступает, это будет значительное подспорье, если он сможет сыграть», — заявил функционер.

Тюкавин почти полностью пропустил весеннюю часть сезона-2024/25: на 17-й минуте встречи 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1) Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником ростовчан Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавину диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Футболист был прооперирован в Германии. 11 марта он вернулся в Россию.

