188 млн за титул и 23 млн на выплату долгов: КХЛ раздала деньги клубам

Континентальная хоккейная лига распределила между клубами рекордные 2 млрд
Сергей Бобылев/РИА Новости

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил сумму выплат клубам по итогам сезона-2024/25. Как сообщается на официальном сайте КХЛ, рекордные два млрд рублей будут распределены между 23 клубами в соответствии с занятыми местами по итогам сезона.

Общая сумма выплат клубам составит 2 157 098 260 руб с учетом НДС — это в два раза больше по сравнению с сезоном-2023/24. Базой формирования выплат являются доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав, а также целевое финансирование.

Наибольшие суммы получат лучшие по спортивным результатам клубы. Обладателю Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву» причитается 188 781 929 руб, на счет финалиста плей-офф челябинского «Трактора» поступит 157 274 443 руб. Добравшиеся до полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо» получат соответственно 123 998 413 и 117 756 561 руб.

Не останутся без вознаграждения от лиги и аутсайдеры чемпионата-2024/25. Даже снявшемуся летом с соревнований из-за финансовых проблем подмосковному «Витязю» КХЛ перечислит 23 551 296 руб.

«Эта сумма должна пойти на погашений задолженностей игрокам, тренерам и работникам клуба», — пояснил президент КХЛ Алексей Морозов.

Начиная с сезона-2023/24 распределение средств производится КХЛ следующим образом:

30 % от общей суммы распределяются пропорционально между клубами согласно оценке за спортивные достижения; 70 % распределяются согласно рейтингу клубов по девяти показателям: спортивные достижения (20 %), стоимость спортивного результата (20 %); финансирование (10 %), своевременная оплата труда хоккеистов (5 %), посещаемость и заполняемость арен (10 %), сервис для зрителей (5 %), ТВ-индекс (10 %), доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10 %), работа со СМИ (10 %).

