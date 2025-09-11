РПЛ назвала лучшего тренера по итогам июля и августа

Наставник московского ЦСКА Фабио Челестини признан лучшим тренером в российском чемпионате по итогам июля и августа. Об этом сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги.

«Для Челестини, который возглавил ЦСКА в июне, прошедшие семь туров стали дебютными в РПЛ. При новом тренере армейцы сходу завоевали Суперкубок России и еще не проигрывали в чемпионате — четыре победы и три ничьих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в шорт-лист претендентов также входили Мурад Мусаев («Краснодар»), Андрей Талалаев («Балтика»), Михаил Галактионов («Локомотив») и Станислав Черчесов («Ахмат»). Однако большинство экспертов РПЛ и более 56% болельщиков отдали голоса Челестини. В голосовании также приняли участие комментаторы «Матч Премьер» — и они единогласно высказались в пользу Талалаева.

В текущем розыгрыше РПЛ красно-синие после семи туров идут на втором месте в турнирной таблице, набрав 15 очков и на балл отставая от лидирующего «Краснодара». По 15 очков также в активе «Балтики» и «Локомотива».

Ранее ЦСКА продолжил переговоры по покупке лидера «Локомотива».