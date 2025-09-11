На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Матч России и США пройдет на Аляске? В РФС назвали варианты

Генсек РФС Митрофанов: матч сборных России и США может пройти на стадионе ЧМ
close
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Товарищеский матч между сборными России и США может состояться на одном из стадионов чемпионатов мира по футболу. Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Проведение матча на Аляске? У нас есть места и получше. Можно сыграть на стадионах чемпионата мира, в Москве, в Вашингтоне», — приводит слова Митрофанова Sport24.

Он подчеркнул, что вероятность проведения встречи существует, раз об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам генсека РФС, глава МИД сам является активным участником процесса и переговоры ведутся при его участии.

Сборные России и США играли между собой пять раз, при этом американцы не выигрывали ни разу. В истории их противостояния зафиксировано три ничьих и две победы российских футболистов. Их последняя встреча состоялась в ноябре 2012 года в Краснодаре и завершилась со счетом 2:2.

С 2022 года сборная России и российские клубы проводят только товарищеские матчи. Они не допускаются к официальным соревнованиям в соответствии с решениями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее американский чемпион пришел в «дикий восторг» от приглашения в Москву.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами