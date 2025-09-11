Матч России и США пройдет на Аляске? В РФС назвали варианты

Товарищеский матч между сборными России и США может состояться на одном из стадионов чемпионатов мира по футболу. Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Проведение матча на Аляске? У нас есть места и получше. Можно сыграть на стадионах чемпионата мира, в Москве, в Вашингтоне», — приводит слова Митрофанова Sport24.

Он подчеркнул, что вероятность проведения встречи существует, раз об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам генсека РФС, глава МИД сам является активным участником процесса и переговоры ведутся при его участии.

Сборные России и США играли между собой пять раз, при этом американцы не выигрывали ни разу. В истории их противостояния зафиксировано три ничьих и две победы российских футболистов. Их последняя встреча состоялась в ноябре 2012 года в Краснодаре и завершилась со счетом 2:2.

С 2022 года сборная России и российские клубы проводят только товарищеские матчи. Они не допускаются к официальным соревнованиям в соответствии с решениями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее американский чемпион пришел в «дикий восторг» от приглашения в Москву.