Американский чемпион пришел в «дикий восторг» от приглашения в Москву

Скейтбордист Аглиарди признался, что был в восторге от приглашения в Москву
Федерация скейтбординга России

Член сборной США по скейтбордингу Джулиан Аглиарди рассказал в интервью «Газете.Ru», что давно мечтал поехать в Россию и был счастлив получить приглашение на крупный международный турнир в Москве — Grand Skate Tour.

«Я всегда хотел поехать в Россию и пару лет назад уже смотрел видео с Grand Skate Tour (GST). Потом меня пригласили в Казань на Игры будущего, и я выступил там. После этого я попросил отца узнать, как можно попасть на GST. И вот наконец в этом году нам прислали приглашение! Мы были просто в диком восторге!» — рассказал Аглиарди.

Американский скейтбордист признался, что его впечатлили улицы и монументы Москвы. По словам спортсмена, в столице России есть много интересных и красочных мест для занятий скейтбордингом.

«Уличные споты для скейтбординга здесь просто невероятны! Они очень красивые. Мне пришлось бы остаться в Москве на полгода, чтобы покататься на всех спотах, которые мне интересны. И важно, что скейт-сообщество уважает город, аккуратно катаясь по улицам», — отметил Аглиарди.

15-летний представитель сборной США занял первое место на московском турнире Grand Skate Tour. Аглиарди набрал 181 балл за свои трюки и обогнал ближайшего преследователя — перуанца Анджело Каро — почти на 10 баллов.

