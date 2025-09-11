На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дегтярев рассказал, будет ли установлен в РПЛ потолок зарплат

Министр спорта Дегтярев заявил, что в РПЛ не будет потолка зарплат
close
Вячеслав Реутов/Администрация Хабаровского края/РИА Новости

В Российской премьер-лиге (РПЛ) не будут введены ограничения по зарплатам футболистов, также не будет налога на легионеров. Об этом журналистам заявил руководитель министерства спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Регулирующее воздействие государства может быть в части установления лимита на легионеров. Это единственный инструмент влияния. Все остальное должно быть отдано на откуп Российскому футбольному союзу», — приводит слова Дегтярева РИА Новости.

По словам министра, клубы РПЛ могут сами достигнуть договоренности по установлению потолка зарплат и не встретят препятствий со стороны Минспорта. Кроме того, они могут самостоятельно принять решение о налоге на иностранных футболистов и также получат поддержку Дегтярева.

11 августа Дегтярев заявил, что полоток зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) может стать примером для введения аналогичного правила в футбольной Российской премьер-лиге (РПЛ).

В КХЛ потолок зарплат был введен с момента основания лиги в 2008 году. В 2020 году был установлен жесткий потолок в размере 900 миллионов рублей. С сезона 2027/28 потолок будет увеличен до 1 миллиарда рублей, а минимальный порог (пол) составит 600 миллионов рублей.

До 2020 года клуб мог превысить потолок зарплат и выплатить штраф. С сезона 2020/21 потолок стал «жестким», то есть превышение запрещено в течение сезона, за исключением случаев, когда бонусы, выплаченные игрокам по итогам сезона, превышают лимит.

Ранее были обнародованы подробности возможного потолка зарплат в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами