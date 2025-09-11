Дегтярев рассказал, будет ли установлен в РПЛ потолок зарплат

Министр спорта Дегтярев заявил, что в РПЛ не будет потолка зарплат

В Российской премьер-лиге (РПЛ) не будут введены ограничения по зарплатам футболистов, также не будет налога на легионеров. Об этом журналистам заявил руководитель министерства спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Регулирующее воздействие государства может быть в части установления лимита на легионеров. Это единственный инструмент влияния. Все остальное должно быть отдано на откуп Российскому футбольному союзу», — приводит слова Дегтярева РИА Новости.

По словам министра, клубы РПЛ могут сами достигнуть договоренности по установлению потолка зарплат и не встретят препятствий со стороны Минспорта. Кроме того, они могут самостоятельно принять решение о налоге на иностранных футболистов и также получат поддержку Дегтярева.

11 августа Дегтярев заявил, что полоток зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) может стать примером для введения аналогичного правила в футбольной Российской премьер-лиге (РПЛ).

В КХЛ потолок зарплат был введен с момента основания лиги в 2008 году. В 2020 году был установлен жесткий потолок в размере 900 миллионов рублей. С сезона 2027/28 потолок будет увеличен до 1 миллиарда рублей, а минимальный порог (пол) составит 600 миллионов рублей.

До 2020 года клуб мог превысить потолок зарплат и выплатить штраф. С сезона 2020/21 потолок стал «жестким», то есть превышение запрещено в течение сезона, за исключением случаев, когда бонусы, выплаченные игрокам по итогам сезона, превышают лимит.

Ранее были обнародованы подробности возможного потолка зарплат в РПЛ.