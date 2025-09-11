На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кто бы это мог быть: в Португалии назвали лучшего футболиста всех времен

В Португалии признали Роналду лучшим футболистом всех времен
Pedro Nunes/Reuters

Лидер сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил награду от португальской Примейры. Как сообщается на официальном сайте лиги, он признан лучшим футболистом всех времен.

«Незыблемая фигура в мировом спорте и кумир миллионов, он определил собой эпоху и оставил неизгладимый след в мировом футболе. Награда «Лучший футболист всех времен» — справедливое признание за золотые страницы его карьеры, которые он продолжает писать», — сказано в заявлении.

Сам футболист заявил, что не добился бы таких высот без тех, кто окружал его.

«Для меня огромная честь получить награду от моей страны. Благодарю всех партнеров, которые на протяжении карьеры помогали мне на пути к этой награде. Спасибо всем тренерам и всех тех, кто был рядом со мной и помогал мне становиться лучше», — сказал 40-летний спортсмен.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Он является рекордсменом в мировом футболе по количеству голов, забитых в официальных матчах: он поражал ворота соперников 943 раза.

Ранее Роналду повторил рекорд в квалификации чемпионатов мира.

