На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роналду повторил рекорд в квалификации чемпионатов мира

Португальский форвард Роналду повторил рекорд по голам в квалификации ЧМ
true
true
true
close
Armando Franca/AP

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду повторил рекорд по количеству голов в рамках квалификации чемпионатов мира.

9 сентября португальская сборная в выездном поединке одержала победу над национальной командой Венгрии с результатом 3:2. Роналду забил второй мяч своей команды, реализовав пенальти на 58-й минуте. Этот гол стал 943-м в его карьере.

В рамках квалификации к мировым первенствам Роналду забил 39 мяч и сравнялся по этому показателю с Карлосом Руисом из Гватематы. Соответственно, теперь, чтобы побить рекорд, Роналду нужно оформить еще один гол.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В первом туре отбора Португалия разгромила Армению со счетом 5:0. В третьем туре португальские футболисты сразятся дома с Ирландией, игра состоится 11 октября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Ранее Роналду подружился с мальчиком из Армении.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами