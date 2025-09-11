Царя в тренеры: легенда сборной России призвал «Спартак» дать шанс Мостовому

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой является отличным кандидатом на пост главного тренера красно-белых. В этом убежден экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

«Почему бы и нет? Я уже давно это говорю! Он спартаковец, имеет опыт. «Спартак» всем давал шансы, почему бы и нет. Интересно было бы посмотреть. Особенно какой стиль мог бы быть у его команды», — сказал Канчельскис «Спорт-Экспрессу».

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

