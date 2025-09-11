На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Просто явил чудо»: знаменитая теннисистка высказалась о финале US Open

Экс-теннисистка Петрова: Алькарас уделил много сил ментальному здоровью
Знаменитая в прошлом российская теннисистка Надежда Петрова, бывшая третья ракетка мира как в одиночном, так и в парном разрядах, в комментарии для «Газеты.Ru» восхитилась игрой испанца Карлоса Алькараса, в финале US Open обыгравшего итальянца Янника Синнера.

«Алькарас показал просто какое-то чудо в этом матче! Как он двигался, перекрывал корт, какие невероятные удары вытаскивал! Он уделил много сил и времени своему ментальному здоровью, психике, и это отражается на его результатах: он держит эту стабильность, нити игры. Он не дал Синнеру показать себя в этом матче. Карлос взял инициативу в свои руки и так довел матч до конца. Тем интереснее, что у Синнера есть такой соперник. Финалы непредсказуемы, и это делает мужской теннис интригующим», — считает Петрова.

Алькарас одержал над Синнером в финале Открытого чемпионата США победу в четырех сетах – 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. После этого испанец сменил итальянца на первой строчке мирового рейтинга.

Ранее легенда тенниса назвала причины вылета Хачанова с US Open.

