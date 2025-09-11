На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветеран «Спартака» объяснил, почему Умярова не вызывают в сборную России

Экс-футболист Деменко: Умярову нужно перетерпеть и добиться попадания в сборную
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» предположил, почему центральный полузащитник красно-белых Наиль Умяров, несмотря на стабильную игру в клубе, не получает вызовов в национальную команду от Валерия Карпина.

«Конечно он смотрит на свои моменты. Согласен, что есть стилистический фактор, что Умяров в «Спартаке» играет немного не в тот футбол, который Валерий Георгиевич ставит в сборной. Сто процентов, был разговор, какое-то объяснение. Может, помощники донесли до футболиста, как и что видит Карпин. Но для Умярова в любом случае — он же прекрасно понимает, что это национальная сборная — ситуация неприятная. Ему нужно этот момент перетерпеть, чтобы в дальнейшем своими трудом и амбициями добиться попадания в команду», — считает Деменко.

Сборная России в сентябре провела два матча, сыграв вничью с Иорданией (0:0) и обыграв Катар (4:1). Умяров до сих пор не провел за главную команду страны ни одной встречи.

Ранее экс-директор «Спартака» поддержал Федора Смолова в деле о драке в «Кофемании».

