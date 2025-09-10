На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда тенниса назвала теннисистку, похожую на Соболенко

Экс-теннисистка Петрова: Анисимова где-то похожа на Соболенко
Robert Deutsch/IMAGN IMAGES/Reuters

Знаменитая теннисистка Надежда Петрова, занимавшая третье место в мировом рейтинге WTA как в одиночном, так и в парном разрядах, в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась об уровне и перспективах финалистки только что завершившегося Открытого чемпионата США американке Аманде Анисимовой, которая уступила в решающем матче лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко из Белоруссии.

«Арина действительно сейчас показывает великолепный, уверенный теннис. По мощи игры, спокойствию на корте, уверенности, психологии сейчас переигрывает многих. Она на своем игровом пике. У Аманды очень хорошие физические данные. Она в этом где-то похожа на Арину – высокая, мощная, хорошо сложена, сейчас еще и пришла в хорошую физическую форму. Этому много внимания уделяет ее команда, видно, что проделана большая работа. И теннис у нее отличный, именно тот теннис, который может создать сложности Арине Соболенко», — считает Петрова.

Анисимова уступила в финале US Open Соболенко в двух сетах со счетом 3:6, 6:7 (3-7).

Ранее легенда тенниса назвала причины вылета Хачанова с US Open.

