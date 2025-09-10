Тренер ЦСКА подтвердил нормализацию отношений с коллегой из «Краснодара»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в интервью РИА Новости заявил, что наставник «Краснодара» Мурад Мусаев уладил с ним конфликт, случившийся после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за удаления Джона Кордобы.

По словам швейацарца, между ним и Мусаевым больше нет никакого недопонимания.

«Для меня уже после игры все было ясно. Я поприветствовал Кордобу в тоннеле подтрибунного помещения, поговорили после матча. Эта история закончилась с финальным свистком на поле. Потом телефонный разговор действительно был, мы поговорили и все уладили», — заявил Челестини.

В матче седьмого тура РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли счет на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

