Команда из Китая проведет больше матчей КХЛ в Петербурге, чем СКА

«Шанхай Дрэгонс» проведут больше матчей КХЛ в Санкт-Петербурге, чем СКА

Китайский клуб «Шанхай Дрэгонс» проведет в Санкт-Петербурге больше домашних матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чем местный СКА.

Об этом стало известно после того, как матч СКА — «Амур», запланированный на 5 января, был перенесен в Хабаровск. Таким образом, шанхайский клуб, который выступает на «СКА Арене», сыграет в Петербурге 34 матча регулярного сезона, а СКА, арендующий почти в два раза меньший по вместимости Ледовый дворец, 33 матча.

Первый матч «Шанхая» в новом розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ состоялся против СКА. Новое петербургское дерби завершилось результативной победой «Драконов» со счетом 7:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шуай Фу, Никита Попугаев (дубль), Гэйдж Куинни (дубль), Борна Рендулич и Макс Эллис. У проигравшей команды отличились Валентин Зыков, Михаил Воробьев, Николай Голдобин и Рокко Гримальди.

СКА проиграл оба матча в новом сезоне КХЛ после увольнения Романа Ротенберга, который работал в Петербурге с января 2022 года. В межсезонье армейцев возглавил Игорь Ларионов.

Ранее СКА выгнали из Санкт-Петербурга.