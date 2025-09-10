СКА выгнали из Санкт-Петербурга

СКА проведет домашний матч чемпионата КХЛ против «Амура» в Хабаровске

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) удовлетворила просьбу петербургского СКА о переносе домашнего матча против «Амура», запланированного на 5 января 2026 года, в Хабаровск. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По официальной информации, новой датой проведения игры объявлено 7 декабря 2025 года. Причиной переноса игры на другую площадку стала невозможность ее проведения в указанную дату из-за другого мероприятия.

«Лига вместе с клубами прорабатывала варианты переноса игры на другую дату в Санкт-Петербурге, однако все варианты нарушали логистику и влекли серьёзные финансовые расходы», — говорится в заявлении КХЛ.

СКА проиграл оба матча в новом сезоне КХЛ после увольнения Романа Ротенберга, который работал в Петербурге с января 2022 года. В межсезонье армейцев возглавил Игорь Ларионов.

В прошлом сезоне Кубок Гагарина завоевал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда обыграла челябинский «Трактор» 4-1 и впервые в истории стала победителем КХЛ.

