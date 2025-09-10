Смолов может избежать уголовной ответственности за драку в «Кофемании»

Адвокат Шатихина: Смолов может избежать уголовного дела за драку в «Кофемании»

Российский адвокат Наталья Шатихина в интервью «Матч ТВ» заявила, что футболист Федор Смолов имеет воможность избежать уголовной ответственности за драку в «Кофемании», состоявшуюся в мае текущего года.

По ее словам, спортсмен предследуется по статье, регламентирующую нанесение вреда средней тяжести.

«Это преступление средней тяжести. Там возможно даже примирение с потерпевшим и освобождение от уголовной ответственности. Шансы на реальное лишение (свободы) минимальны, даже если до наказания дойдет», — заявила Шатихина.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил каждого оппонента в лицо, сообщалось, что пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали запись драки.

