«Мы не слабее Америки»: в России высказались о матче с США

Тренер Тарханов о возможном матче России и США: мы не слабее Америки
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов выразил мнение, что сборная России по футболу не слабее национальной команды США. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Но по составу вроде неплохая команда, некоторые футболисты в Европе играют. По этому можно уже сделать вывод, что это серьезная сборная. Проиграли только Южной Корее в товарищеском матче на днях. Говорить сильнее мы или слабее нельзя. Сейчас не ясно, но скажу, что мы не слабее Америки!» — заявил он.

О том, что Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможности организации товарищеского матча между российской и американской командами, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом дата и место проведения возможной встречи пока неизвестны.

Сборные России и США играли между собой пять раз, при этом американцы не выигрывали ни разу. В истории их противостояния зафиксировано три ничьих и две победы российских футболистов. Их последняя встреча состоялась в ноябре 2012 года в Краснодаре и завершилась со счетом 2:2.

С 2022 года сборная России и российские клубы проводят только товарищеские матчи.

Ранее матч между Россией и США назвали хорошей разрядкой международной напряженности.

Летние виды спорта
