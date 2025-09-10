На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Претензий у меня нет»: пострадавший в драке со Смоловым об уголовном деле

Пострадавший в драке со Смоловым заявил, что у него нет претензий к футболисту
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Предприниматель Андрей Попелуха, который вместе с Владимиром Кузьминовым пострадал в драке с экс-нападающим сборной России Федором Смоловым, признался, что ничего не знает об уголовном деле. Его слова приводит Sport24.

«Вообще не в курсе, что завели уголовное дело по ситуации со Смоловым. Я еще ничего не видел, ни с чем не ознакомился. Я не подавал заявление в полицию и претензий к Федору Смолову у меня нет», — сказал Попелуха.

Информация о том, что на Смолова завели уголовное дело, появилась 10 сентября. Сообщается, что ему грозит до трех лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил каждого оппонента в лицо, сообщалось, что пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали запись драки.

В настоящий момент 35-летний нападающий находится без клуба. Его контракт с «Краснодаром» истек по завершении сезона-2024/25, и руководство клуба приняло решение не продлевать его. При этом он выступил за медийную команду «БроукБойз» в одном из матчей Кубка России.

Ранее глава «Динамо» посмеялся над Смоловым и предложил ему устроиться в «Кофеманию».

