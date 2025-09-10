На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дисквалифицированный за допинг гендиректор «Сочи» подал апелляцию

Гендиректор «Сочи» Григоренко обжаловал в CAS решение IIHF об отстранении
HC Salavat Yulayev/Global Look Press

Генеральный директор «Сочи» Игорь Григоренко обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации хоккея (IIHF) о четырехлетней дисквалификации. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил его адвокат Юрий Зайцев.

«Обращение в CAS направили. Рано говорить о каких-либо сроках рассмотрения, потому что мы подали только краткую апелляцию. Получили все материалы дела и готовим полную апелляцию», — отметил он.

Об отстранении Григоренко стало известно 22 августа. Дисквалификация, которая началась 12 августа 2024 года, продлится четыре года.

В марте 2025 года Григоренко получил уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о допинге, найденном у него в пробе десятилетней давности в базе LIMS. LIMS — Laboratory Information Management System, программное обеспечение, предназначенное для управления лабораторными потоками работ и документов. Оно оптимизирует сбор, анализ, возврат и отчетность лабораторных данных. В этой системе фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Григоренко сыграл 526 матчей и набрал 320 (168+152) очков. Вместе с «Салаватом Юлаевым» он выиграл Кубок Гагарина в 2011 году, также хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА.

Гендиректором «Сочи» Григоренко стал 1 июля 2025 года.

Ранее в Австралии посчитали отстранение России самой глупой вещью в мире.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
