Отстранение российских спортсменов от международных соревнований на фоне политической ситуации является неправильным решением. Такое мнение РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) политолог из Австралии Марк Лоу.

«Думаю, это самая глупая вещь в мире. Спорт — это спорт, политика — это политика, их нельзя смешивать. Вся эта история началась с нарратива про допинг, если вспомнить Олимпийские игры. И все это… Просто политизация и попытка набрать политические очки. Вот и все. Это демонизация группы людей, которых не должны демонизировать», — заявил он.

Российские и белорусские спортсмены с 2022 года отстранены от международных соревнований в соответствии с рекомендациями МОК, который в тот момент возглавлял Томас Бах.

При этом новая руководительница МОК Кристи Ковентри еще до официального вступления в должность в июне 2025 года заявляла о намерении сформировать рабочую группу, которая будет искать решения для участия в соревнованиях спортсменов из стран, которые ведут боевые действия. В России надеются, что эта тема войдет в повестку сентябрьского исполкома МОК.

Ранее Владимир Зеленский заявил о российском зле в разговоре с Ковентри.