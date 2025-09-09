На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гол Роналду помог Португалии обыграть Венгрию в отборе ЧМ-2026

Португалия обыграла Венгрию в отборе ЧМ-2026, Роналду оформил гол
Bernadett Szabo/Reuters

Сборная Португалии обыграла национальную команду Венгрии во втором туре отборочного турнира чемпионата мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыли хозяева поля, на 21-й минуте отличился Барнабаш Варга. Через 15 минут Бернарду Силва сравнял счет, а на 58-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, забив 943-й мяч в своей карьере. Венгрия сумела сравнять счет на 84-й минуте, Варга оформил свой второй гол в этом матче. Однако уже через две минуты Португалия вновь вышла вперед, отличился Жоау Канселу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В первом туре отбора Португалия разгромила Армению со счетом 5:0. В третьем туре португальские футболисты сразятся дома с Ирландией, игра состоится 11 октября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Венгерские футболисты в первом туре сыграли вничью с соперниками из Ирландии, встреча завершилась со счетом 2:2. В следующем туре сборная Венгрии на своем поле примет команду Армении. Матч состоится 11 октября, начало игры — 19:00 мск.

Ранее Украина упустила победу над Азербайджаном в отборе ЧМ-2026.

