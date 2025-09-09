Украина упустила победу над Азербайджаном в отборе ЧМ-2026

Сборные Украины и Азербайджана сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2026

в матче второго тура квалификационного турнира на чемпионат мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку, завершилась со счетом 1:1. Украинская команда открыла счет в матче, голом отметился Георгий Судаков на 51-й минуте игры, его ассистентом выступил Александр Зубков. Азербайджан сумел сравнять на 72-й минуте, мяч забил Эмин Махмудов, который реализовал пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Василис Фотиас из Греции.

Обе команды стартовали в отборе на мировое первенство с поражений. Украина в первом туре со счетом 0:2 уступила Франции, а азербайджанская команда крупно проиграла Исландии — 0:5.

В третьем туре отбора украинские футболисты сразятся с Исландией на выезде 10 октября. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 21:45 по московскому времени. Азербайджан сыграет с Францией в выездном поединке в тот же день. Начало матча — 21:45 мск.

Ранее звезда РПЛ сравнялся по трансферной стоимости с Криштиану Роналду.