Сербия крупно проиграла Англии в отборе на чемпионат мира

Англия разгромила Сербию со счетом 5:0 в матче отборочного этапа ЧМ-2026
Sebastian Frej/Getty Images

Сборная Сербии проиграла национальной команде Англии в шестом туре квалификационного турнира чемпионата мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Райко Митич» в Белграде, завершилась со счетом 5:0. Счет в матче открыл Гарри Кейн на 33-й минуте игры. Через две минуты второй мяч английской команды забил Нони Мадуэке, на 52-й минуте гол оформил Эзри Конса, на 75-й минуте отличился Марк Гехи. На 90-й минуте пенальти реализовал Маркус Рэшфорд.

С 72-й минуты Сербия играла в меньшинстве после удаления Николы Миленковича.

«Газета.RU» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Англия продолжила свою серию без поражений, которая теперь насчитывает пять поединков. До этого англичане дважды обыграли Андорру, а также одолели Латвию и Албанию. В седьмом туре английские футболисты сразятся с Латвией — 14 октября. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

Сербия потерпела первое поражение на отборе. До этого у команды было две победы — над Андоррой и Латвией, а также ничья с Албанией. В следующем туре сербские игроки сразятся с Албанией 11 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Ранее Украина упустила победу над Азербайджаном в отборе ЧМ-2026.

Летние виды спорта
