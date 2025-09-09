На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бразильский клуб попросил ООН признать своих фанатов нацией

Xu Chang/XinHua/Global Look Press

Бразильский футбольный клуб «Фламенго» запустил на своем официальном сайте петицию с просьбой к ООН признать болельщиков команды первой в мире символико-культурной нацией.

Клуб также опубликовал петицию в социальных сетях, ее подписали уже около 30 тысяч человек.

«Если бы мы были страной, то заняли бы 36-е место в мире по численности населения. Нас 45 миллионов, объединенных под одним флагом, с героями, обычаями и традициями, которые передаются из поколения в поколение. «Фламенго» — это не клуб, это народ. И он заслуживает быть признанным», — указано в официальном заявлении команды.

«Фламенго» является одним из четырех грандов своего штата (наряду с «Васко да Гама», «Флуминенсе» и «Ботафого») и одним из самых титулованных футбольных клубов Бразилии. Клуб — семикратный чемпион Бразилии. Команда 37 раз становилась лучшей в штате Рио-де-Жанейро, что является рекордом чемпионата Кариоки (опережает на шесть титулов «Флуминенсе»). Трижды, в 1981, 2019 и 2022 годах, команда завоевывала Кубок Либертадорес.

Ранее в России одобрили проведение матча с США.

